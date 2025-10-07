Gustavo Bolívar: "No creo que Daniel Quintero sea el candidato del presidente"

El exsenador Gustavo Bolívar reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que terminó con la caída de la consulta interna del Pacto Histórico entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

En entrevista con Recap Blu, Bolívar manifestó que no cree que el exalcalde de Medellín sea el candidato del actual Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, pese a las imágenes, fotografías o especulaciones que se viralicen en redes sociales sobre la relación de Gustavo Petro con Daniel Quintero.

"Yo sinceramente no creo que Daniel Quintero sea el candidato del presidente. Sí lo ha apoyado el presidente, sí ha tenido la intención de que viniera a la consulta para que la consulta saliera robusta y tuviéramos muchos votos, pero no porque él fuera el candidato del presidente. Yo creo que el presidente no tiene candidato hasta que llegue alguien a primera vuelta", dijo Bolívar en Recap Blu.

Durante la conversación, el exsenador explicó que la decisión del tribunal ha generado incertidumbre jurídica dentro del Pacto Histórico, pero aseguró que existen argumentos legales para mantener en pie la consulta del próximo 26 de octubre. Añadió que junto con Carolina Corcho evalúan la posibilidad de presentar una aclaración del fallo e impugnar la decisión ante el Consejo de Estado.



"Lo que se trata en el fondo todo esto es de que no nos impidan la participación política, que es un derecho constitucional y por eso es que estamos ahí prácticamente que declarados en alerta para impedir que nos cercen en este derecho”, señaló.

El excongresista también fue enfático en que el apoyo que ha expresado hacia Iván Cepeda se mantiene “incólume”, aunque reconoció que la situación jurídica ha dejado en pausa las decisiones políticas dentro del movimiento.

Gustavo Bolívar Foto: X @ProsperidadCol

"Las consultas van porque van"

Sobre el impacto que la decisión podría tener en las listas al Congreso, Bolívar advirtió que más de 500 aspirantes están siendo afectados. Sin embargo, reiteró su confianza en que el proceso electoral seguirá adelante.

"Yo le doy tranquilidad a la gente es que esas consultas van porque van, no hay otra forma de que no sea así, porque para eso está la Constitución amparándonos también”, subrayó.

Finalmente, Bolívar negó tener actualmente afiliación a un partido político, pero reafirmó su compromiso con el proyecto del Pacto Histórico.

“Yo estoy sin partido, pero sigo en defensa de nuestras ideas. Si Daniel Quintero gana la consulta, yo voy al Frente Amplio. Eso sí lo mantengo”, concluyó.