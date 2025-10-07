Petro por caída de la consulta de Pacto Histórico: “Es un sabotaje a la democracia”

Este martes, 7 de octubre, se conoció que la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el domingo 26, entre el senador Iván Cepeda, el exalcalde Daniel Quintero y la exministra Carolina Corcho se cayó.

Al respecto se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X calificó el hecho de “sabotaje” e, incluso, habló de “dictadores” al mencionar que se impide que se aplique la Constitución.

“Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”, escribió el jefe de Estado.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que, mediante medida cautelar, le había ordenado a la Registraduría Nacional su inscripción. Al declararse improcedente la tutela, queda sin piso jurídico la inscripción.



Respuesta acción de tutela Foto: suministrada

Asimismo, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que, ahora, se atraviesa un “momento de inseguridad jurídica”. Esto, en relación con la decisión que tumbó las medidas cautelares para la consulta del Pacto.

Mientras tanto, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien además hace parte del comité político del Pacto Histórico, dijo que todos los candidatos se inscribieron “por una misma cobertura jurídica que dieron las medidas cautelares”.

“(…) Todos se inscribieron como Pacto Histórico. La consulta sigue su trámite, queda en un vacío que tenemos que resolver jurídicamente y preliminarmente a través del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene que dar las garantías al Pacto Histórico”, añadió.

Y es que esta tutela buscaba asegurar las garantías para que el Pacto Histórico pudiera avanzar en la conformación de su partido y realizar una consulta interna para elegir a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026.

La sentencia del tribunal no solo rechazó la tutela sino que también dejó sin efecto una medida provisional anterior, la cual había permitido la inscripción de precandidatos como Daniel Quintero y Carolina Corcho.