Juez sanciona a ministra Irene Vélez y dos funcionarios por incumplir orden sobre páramo

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga (Santander) declaró en desacato a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, y a dos altos funcionarios de esa cartera por incumplir una orden judicial que exigía expedir una nueva resolución de delimitación del páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

La providencia recuerda que desde el 3 de septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Bucaramanga había ordenado al Ministerio de Ambiente realizar en el plazo máximo de un año un nuevo proceso de delimitación del complejo de páramos, garantizando la participación efectiva de las comunidades, tal como lo exige la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el juzgado concluyó que, pese a los informes y gestiones administrativas presentadas por el Ministerio, no se acreditó la expedición de la resolución ni el cumplimiento de las fases mínimas de participación ciudadana. Para el despacho judicial, se configuró un incumplimiento material y continuado de la orden que afecta no solo la autoridad de la justicia constitucional, sino también el derecho fundamental a la participación de las comunidades.

En consecuencia, el juez Miguel Roberto Flórez Prada sancionó con multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ministra Vélez Torres; a Delio Mendoza Hernández, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; y a Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. La sanción deberá pagarse en los próximos diez días hábiles.

La decisión será enviada en grado de consulta al Tribunal Superior de Bucaramanga y, de quedar en firme, se librarán las comunicaciones correspondientes para el cobro coactivo de las multas.