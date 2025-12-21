Colombia, entre los países con más talento remoto, pero con retos para recibir pagos del exterior

Colombia se consolida como uno de los países líderes en América Latina en contratación de talento remoto, impulsado por el crecimiento del trabajo digital y la demanda de profesionales por parte de empresas extranjeras. No obstante, para miles de trabajadores, recibir pagos desde el exterior continúa siendo un proceso complejo, costoso y poco transparente.

Según un análisis de la plataforma Deel, basado en más de 300.000 contratos a nivel global, Colombia ocupa el tercer lugar en la región con mayor número de contrataciones remotas, después de Argentina y Brasil. A esto se suma un estudio de WeWork Latinoamérica y Page Group, que revela que el 73 % de los trabajadores colombianos está interesado en adoptar modalidades laborales remotas o híbridas.

Pese a este crecimiento, los profesionales que facturan en dólares, euros o monedas digitales siguen enfrentando obstáculos como comisiones elevadas, intermediarios bancarios, demoras de varios días y exposición al tipo de cambio. Estas dificultades han llevado a que soluciones tecnológicas busquen cubrir vacíos que el sistema financiero tradicional no ha resuelto del todo.

En ese escenario aparece Utoppia, una aplicación financiera dirigida a trabajadores globales, freelancers y nómadas digitales, que permite recibir pagos desde más de 19 países, manejar cuentas en dólares y realizar transferencias entre usuarios de la plataforma. La app también incorpora el uso de stablecoins como USDC y USDT, una alternativa que algunos trabajadores utilizan para reducir el impacto de la volatilidad cambiaria.



Referencia persona sorprendida viendo su celular con billetes. Foto: ImageFx

“No estamos construyendo otra fintech más; estamos creando una plataforma financiera global para la generación del trabajo y la vida remota”, señaló Stefano Angeli, CEO y fundador de Utoppia.

Otro de los aspectos que empieza a tomar relevancia es la integración de inteligencia artificial en la gestión financiera. En el caso de Utoppia, la plataforma avanza en pruebas para que los usuarios puedan consultar saldos, programar pagos o automatizar movimientos mediante asistentes de IA, sin necesidad de navegar interfaces complejas.