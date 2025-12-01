Tecnología e innovación que buscan mejorar la experiencia del uso de audífonos en la vida diaria

LG Electronics lanzó los xboom Buds, unos audífonos inalámbricos diseñados para adaptarse a distintos entornos y actividades cotidianas. Según expertos, los dispositivos con cancelación de ruido y tecnología inalámbrica han tenido un crecimiento significativo: en 2025, el mercado global de audífonos alcanzó los 69.000 millones de dólares.

Los xboom Buds cuentan con cancelación de ruido adaptativa impulsada por inteligencia artificial, que identifica sonidos del entorno, como tráfico, viento o motores, y los filtra de forma selectiva. Esta función también mejora la claridad de la voz durante llamadas y videollamadas, incluso cuando el usuario se encuentra en movimiento.

En cuanto a calidad de audio, los audífonos incorporan un driver de grafeno, un material liviano que permite reproducir el sonido con mayor precisión y menor distorsión. Además, incluyen herramientas como Auracast, que permite compartir el mismo audio con varios dispositivos, y Multipoint, que facilita la conexión a dos equipos al mismo tiempo.

“En LG creemos que la tecnología debe entender a las personas y ajustarse a ellas, no al revés. Los xboom Buds reflejan esta filosofía: materiales innovadores, IA aplicada al sonido y funciones pensadas para simplificar la vida diaria”, resaltó Laura Victoria Piñeros, especialista de Marca de LG Electronics Colombia.



El diseño de los xboom Buds está pensado para un uso prolongado: el sistema Ear Hook asegura que se mantengan en su lugar durante actividades físicas, y la certificación IPX4 los protege contra el sudor y la llovizna. La batería ofrece hasta 10 horas de reproducción, ampliables a 30 horas con el estuche de carga.

Con estas características, los audífonos buscan ofrecer comodidad y adaptabilidad a diferentes actividades, desde trabajo y estudio hasta entrenamiento y entretenimiento, facilitando la vida cotidiana de los usuarios.

LG Electronics es una compañía global de tecnología con presencia en todo el mundo, centrada en crear soluciones que mejoren la vida de las personas y promuevan la sostenibilidad.