Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un componente adicional de estrategia y azar para quienes participan.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 18 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla que permite participar de forma rápida. Para jugar, los apostadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta según el monto que se desee invertir. Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, lo que incrementa las probabilidades de acierto.

Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad frente a otros juegos de azar, ya que permite probar distintas combinaciones en una sola apuesta.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad del Super Astro Sol es su accesibilidad económica, permitiendo participar con montos bajos.

Los valores autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y facilita el proceso de cobro en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

En caso de resultar ganador, el jugador debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos básicos



Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe presentar también el formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

se debe presentar también el formulario SIPLAFT debidamente diligenciado. Premios superiores a 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria vigente, ya que el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con esta información, los jugadores del Super Astro Sol pueden consultar los resultados, entender cómo funciona el juego y conocer los pasos necesarios para reclamar sus premios en caso de resultar ganadores.