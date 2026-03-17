Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 17 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un componente adicional de estrategia y azar para quienes participan.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, martes 17 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 17 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla que permite a los jugadores participar de forma rápida. Para jugar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico.

Definir el valor de la apuesta según el monto que se desee invertir.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, lo que incrementa las posibilidades de acierto.

Esta modalidad permite probar distintas combinaciones dentro de una sola apuesta, ofreciendo mayor flexibilidad frente a otros juegos de azar.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad del Super Astro Sol es su accesibilidad económica. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y facilita el proceso de cobro en caso de ganar.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

En caso de resultar ganador, el jugador debe acudir a un punto autorizado para reclamar su premio. Los documentos básicos requeridos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe presentar, además, el formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Premios superiores a 182 UVT: se exige también una certificación bancaria vigente, ya que el pago se realiza mediante transferencia.

Con esta información, los jugadores del Super Astro Sol pueden conocer cómo participar, verificar los resultados y seguir el proceso adecuado para reclamar sus premios en caso de resultar ganadores.