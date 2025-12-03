En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Declaran alerta amarilla por aumento de casos de dengue en Santa Marta: hay más de 1.000 contagios

Declaran alerta amarilla por aumento de casos de dengue en Santa Marta: hay más de 1.000 contagios

El Distrito activó alerta amarilla y plan de contingencia, mientras la ciudad fue escogida como piloto para iniciar jornada de vacunación contra el dengue.

Publicidad

Publicidad

Publicidad