Declaran alerta amarilla por aumento de casos de dengue en Santa Marta: hay más de 1.000 contagios

Santa Marta encendió las alarmas por el aumento sostenido de casos de dengue y declaró alerta amarilla hospitalaria. De acuerdo con el último boletín epidemiológico, la capital del Magdalena superó los mil casos en lo corrido de 2025, una cifra que ya deja atrás los 623 contagios registrados durante 2024.

Según el informe, entre el Magdalena y su Distrito Capital se han notificado más de 2.000 casos en el departamento, de los cuales más de 1.000 se han registrado en Santa Marta, incluyendo dengue leve, dengue con signos de alarma y dengue grave. El incremento llevó a las autoridades a reforzar la capacidad de respuesta en la red hospitalaria y a poner en marcha un plan de contingencia para contener la propagación del mosquito Aedes aegypti.

El secretario de Salud Distrital, Jorge Paulo Lastra, explicó que la ciudad no solo adoptó medidas de emergencia, sino que además fue priorizada a nivel nacional para iniciar la vacunación contra esta enfermedad.

“Estamos tomando las medidas necesarias a través del plan de acción contra el dengue y también decir que Santa Marta ha sido escogida como ciudad piloto para la vacunación contra el dengue. En los próximos días vamos a empezar a realizar brigadas para que nuestros niños y niñas estén protegidos contra este virus”, señaló el funcionario.



Las autoridades recuerdan que, aunque la vacunación será un refuerzo importante, la principal medida de control sigue estando en los hogares. El llamado es a eliminar criaderos del mosquito: baldes, recipientes, tanques sin tapa, materas, canales de desagüe y cualquier depósito de agua limpia donde las larvas puedan desarrollarse.

Médicos infectólogos han advertido que la fumigación no es una solución mágica. Solo elimina una parte de los mosquitos adultos, no destruye las larvas ni los huevos y, además, puede tener impacto ambiental, por lo que su uso se reserva para brotes muy localizados. Por eso insisten en que la verdadera barrera contra el dengue está en las acciones de limpieza y prevención en casas, barrios y entornos comunitarios.



¿Qué síntomas están asociados con el dengue?

Ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, malestar general o aparición de puntos rojos en la piel, la recomendación es no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano. El Distrito reiteró que la alerta amarilla busca precisamente anticiparse a posibles complicaciones y evitar que el aumento de casos desborde la capacidad hospitalaria.

Las autoridades insistieron en que la lucha contra el dengue no depende solo del sistema de salud, sino de la corresponsabilidad ciudadana para eliminar criaderos y consultar a tiempo. Santa Marta, advirtieron, atraviesa un momento clave para evitar que el brote se convierta en una emergencia mayor.