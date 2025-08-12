Cartagena aplicará 20.000 vacunas gratuitas contra el dengue en colegios públicos

Con más de 4.700 casos y cuatro muertes confirmadas por dengue en el 2025, lo que representa un aumento del 438% frente al año anterior, Cartagena es una de las ciudades del país más afectadas por esta enfermedad.

En medio de este panorama, la Alcaldía y la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, iniciaron una jornada de vacunación masiva contra el dengue en los colegios oficiales.

El piloto arrancó con 431 estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo de la institución educativa San Felipe Neri, en el barrio Olaya Herrera, sin embargo, en total se aplicarán 20.000 dosis de forma gratuita en toda la ciudad.

“Es una enfermedad que puede ser inofensiva pero también puede cuásar la muerte, y pues ahí en esa complejidad, hemos activado nuestro plan de vacunación, y pues con estas dosis que nos está donando la ANDI iniciamos vinculando a la infraestructura educativa, a la comunidad educativa a este proceso porque lo necesitamos es más promoción, más comunicación, más autocuidado. Estanos muy contentos, muy tranquilos, de iniciar aquí en el San Felipe Neri, una de las zonas que más afectación tiene con este enfermedad entiendo que aquí hay cuerpos de agua, caños, hay lagunas, la Ciénaga de la Virgen aquí a pocos pasos”, aseguró el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Según explicó el Departamento de Salud de Cartagena, el biológico, desarrollado por la farmacéutica japonesa Takeda, ofrece hasta un 98% de protección contra los cuatro serotipos de dengue circulantes. El esquema de inmunización consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una.

En esta primera etapa, el programa de vacunación contra el dengue se enfoca en adolescentes de 9 a 19 años, grupo que presenta el mayor número de notificaciones de casos en la ciudad.

“Cartagena es una ciudad que es hiperendémica para dengue. Nosotros en este año, a corte de la semana 30 epidemiológica, tenemos 4.656 casos y la última semana tuvimos 110 nuevos casos de dengue. Entonces realmente para nosotros todos los esquemas que estén diseñados y avalados por la Organización Mundial de la Salud para controlar la letalidad de dengue son bienvenidos. Seguimos trabajando en las mismas actividades que son fumigaciones localizadas, abatización, educación, pero obviamente la vacunación va a ser un soporte importante para una ciudad como Cartagena, en la cual con las cifras que le estamos dando son las cifras en este momento más altas de transmisión de dengue en Colombia”, puntualizó el director del Departamento de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.

El funcionario, además, alertó que estas cifras siguen en aumento y que, según estudios, el 70% de la población en Cartagena han estado en contacto con dengue en algún momento, lo que las hace más propensa a desarrollar dengue grave, por lo que hizo un llamado a extremar el autocuidado.

“Nosotros en las últimas cuatro semanas hemos tenido un 30.7% de incremento sobre las semanas anteriores. Lo que nos hace que tenemos que estar preparados, no bajar la guardia, y adicional tenemos que seguir mandando el mensaje a todas las personas de lo importante, el autocuidado, de los reservorios de agua los tapen, de que laven los reservorios de agua porque realmente tenemos que seguir evitando la proliferación de mosquitos en nuestras casas. Esto hace parte de la estrategia, pero no es la única estrategia, realmente si no controlamos todo el tema ambiental va a ser muy difícil que estas cifras podamos controlarlas”, explicó.



Es un proyecto vital para Cartagena: ANDI

El presidente de la ANDI, Bruce Macmaster, quien presidió junto al alcalde el inicio del piloto de vacunación explicó que se invirtieron 1.000 millones en esta primera fase, pero se proyectan invertir 4.000 millones en total.

“Vamos a hacer una campaña también entre empresarios para lograr, ojalá, tener hasta 4.000 millones de pesos que nos permitirá vacunar 20.000 niños con dos dosis, lo cual va a tener un gran impacto. Y esto quizá, habría que decirlo, termina siendo también como una continuación de esa vacunación que hicimos durante la pandemia, que ustedes recordarán fue la vacunación más grande del mundo hecha por sector privado”, agregó el dirigente gremial.