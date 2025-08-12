Avanza el nuevo aeropuerto en playas más apetecidas por viajeros, ¿adiós a Cartagena y Santa Marta?

Colombia cuenta con una gran diversidad de playas hermosas y únicas en el mundo. Desde el Pacífico hasta el Caribe, abundan los destinos reconocidos; sin embargo, hay un lugar en particular que está atrayendo cada vez a más turistas y curiosos por descubrirlo.

Sin embargo, esta ciudad tenía un problema, la capacidad del aeropuerto no estaba lista para el boom turístico que están viviendo. Es por eso que empezó la modernización de su pista aérea que podría estar lista en pocos meses.



Así avanza la modernización del aeropuerto del Golfo de Morrosquillo

Hablamos del municipio de Tolú, Sucre, en el corazón del Golfo de Morrosquillo, cuyo aeropuerto se está convirtiendo en una terminal aérea con capacidad para recibir vuelos nacionales e internacionales. La zona ya es atractiva por sus playas paradisíacas y su cercanía al Archipiélago de San Bernardo, un conjunto de 10 islas con aguas cristalinas que forman parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

La inversión destinada a esta obra asciende a $123.000 millones, y se espera que las obras finalicen en diciembre de 2025. El proyecto contempla mejoras significativas, incluyendo el mejoramiento y ampliación de la pista a 2.200 metros, la construcción de nuevas plataformas y franjas de seguridad, la instalación de sistemas de ayudas visuales, señalización, y adecuaciones en el terminal. Las obras comenzaron en enero de 2024 o en diciembre y están a cargo del Consorcio Aeropuerto Tolú SC, supervisadas por el Consorcio Epsilon Tolú.

Según el Ministerio de Transporte, estas mejoras permitirán aumentar el número de vuelos y la capacidad de los aviones, abriendo las puertas a prácticamente cualquier vuelo nacional e incluso internacional. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), busca con esto fortalecer la infraestructura regional, promover el turismo sostenible y generar empleo local, en línea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo para cerrar brechas de conectividad y dinamizar economías locales.

El proyecto busca potenciar a Tolú como un destino turístico internacional, esperando un incremento en la movilización de pasajeros a cerca de 39.000 anuales y proyecciones de ingresos significativos tanto de visitantes extranjeros como nacionales.

