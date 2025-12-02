En vivo
Blu Radio  / Salud  / Mueren más de 20 niños y adolescentes en Cuba por dengue y chikunguña

Mueren más de 20 niños y adolescentes en Cuba por dengue y chikunguña

La epidemia de chikunguña, una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta y fuertes dolores articulares, comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitante

cuba-dengue-afp.jpg
Un miembro del ejército cubano fumiga contra el mosquito Aedes aegypti para prevenir la propagación del zika, la chikunguña y el dengue en La Habana, el 23 de febrero de 2016. El presidente cubano, Raúl Castro, anunció el lunes la movilización de 9200 efectivos militares y policiales en una campaña para eliminar los mosquitos y proteger al país del virus del Zika. Cuba no ha registrado oficialmente ningún caso de este virus, transmitido por mosquitos, del que se sospecha firmemente que causa graves defectos congénitos en bebés nacidos de madres infectadas. Sin embargo, 28 países y territorios de América y el Caribe han reportado casos de transmisión activa del Zika, con 1,5 millones en Brasil, el país más afectado.
AFP PHOTO / YAMIL LAGE
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

