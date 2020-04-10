Blu Radio Chikunguña
Chikunguña
Mueren más de 20 niños y adolescentes en Cuba por dengue y chikunguña
La epidemia de chikunguña, una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta y fuertes dolores articulares, comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitante
Fenómeno de El Niño incrementa la transmisión del dengue, la malaria y el chikungunya: MinSalud
El 73.09 % de las infecciones transmitidas por mosquitos se han identificado en el Valle del Cauca, Cali, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.
Primera vacuna contra el chikunguña aprobada por Estados Unidos
La vacuna contra el chikunguña se comercializará con el nombre de Ixchiq y está autorizada para personas mayores de 18 años, que están más expuestas al virus, informó la FDA.
Vacuna experimental contra el chikunguña muestra respuestas prometedoras en humanos
Investigadores estadounidenses examinaron las respuestas inmunitarias en muestras de suero de un ensayo clínico en el que participaron 20 personas, que recibieron la inmunización, seguida de una dosis de refuerzo a los 28 días.
Temporada de lluvias aumentaría casos de dengue, malaria y chikunguña en varias regiones del país
El Ministerio de Salud y la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental, advirtieron sobre los posibles efectos que traería el incremento de las precipitaciones.
MinSalud pide no descuidar medidas contra dengue en medio de pandemia por coronavirus
Enfermedades como el zika y el chikunguña, pueden atacarse manteniendo limpias casas, albercas y tanques. El primer llamado es a no automedicarse.
¡Siga estos consejos! Cuídese del dengue y chikungunya en Semana Santa
Más de 25.000 casos de dengue se han registrado en el país en lo corrido de 2019.
Con masiva fumigación, Bucaramanga le declara la guerra al dengue, zika y chikungunya
Los barrios Villa Rosa y Colorados han sido los más afectados, según la Secretaría de Salud y Ambiente de la ciudad.
Mosquitos contra el chikunguña serán liberados en barrios de Medellín
En el barrio Aranjuez serán liberados mosquitos con Wolbachia, bacteria que impide la trasmisión de virus como el dengue, el zika o el chikunguña.
Riesgo de Zika, Dengue y Chikunguña, otro dolor de cabeza para víctimas de Mocoa
Luego de la tragedia del pasado viernes en la noche, el Zika, Chikunguña y Dengue son las enfermedades con mayor riesgo de propagación en Mocoa.