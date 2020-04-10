En vivo
Blu Radio  / Chikunguña

Chikunguña

  • cuba-dengue-afp.jpg
    Un miembro del ejército cubano fumiga contra el mosquito Aedes aegypti para prevenir la propagación del zika, la chikunguña y el dengue en La Habana, el 23 de febrero de 2016. El presidente cubano, Raúl Castro, anunció el lunes la movilización de 9200 efectivos militares y policiales en una campaña para eliminar los mosquitos y proteger al país del virus del Zika. Cuba no ha registrado oficialmente ningún caso de este virus, transmitido por mosquitos, del que se sospecha firmemente que causa graves defectos congénitos en bebés nacidos de madres infectadas. Sin embargo, 28 países y territorios de América y el Caribe han reportado casos de transmisión activa del Zika, con 1,5 millones en Brasil, el país más afectado.
    AFP PHOTO / YAMIL LAGE
    Salud

    Mueren más de 20 niños y adolescentes en Cuba por dengue y chikunguña

    La epidemia de chikunguña, una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta y fuertes dolores articulares, comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitante

  • chikungunya
    Blu Radio - AFP
    LUIS ROBAYO/AFP
    Salud

    Fenómeno de El Niño incrementa la transmisión del dengue, la malaria y el chikungunya: MinSalud

    El 73.09 % de las infecciones transmitidas por mosquitos se han identificado en el Valle del Cauca, Cali, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

  • 127997_El aedes aegypti es transmisor del dengue, chikunguña y zika. Foto: AFP
    El aedes aegypti es transmisor del dengue, chikunguña y zika. Foto: AFP
    Salud

    Primera vacuna contra el chikunguña aprobada por Estados Unidos

    La vacuna contra el chikunguña se comercializará con el nombre de Ixchiq y está autorizada para personas mayores de 18 años, que están más expuestas al virus, informó la FDA.

  • Vacuna
    Blu Radio - Vacuna
    Foto: AFP
    Salud

    Vacuna experimental contra el chikunguña muestra respuestas prometedoras en humanos

    Investigadores estadounidenses examinaron las respuestas inmunitarias en muestras de suero de un ensayo clínico en el que participaron 20 personas, que recibieron la inmunización, seguida de una dosis de refuerzo a los 28 días.

  • Lluvias
    Lluvias
    Foto: Idiger
    Nación

    Temporada de lluvias aumentaría casos de dengue, malaria y chikunguña en varias regiones del país

    El Ministerio de Salud y la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental, advirtieron sobre los posibles efectos que traería el incremento de las precipitaciones.

  • 360123_Mosquito Aedes aegypti // Foto:AFP
    Mosquito Aedes aegypti // Foto:AFP
    Salud

    MinSalud pide no descuidar medidas contra dengue en medio de pandemia por coronavirus

    Enfermedades como el zika y el chikunguña, pueden atacarse manteniendo limpias casas, albercas y tanques. El primer llamado es a no automedicarse.

  • 24689_Aumentan mosquitos transmisores de dengue y zika en Medellín / Foto: AFP
    Aumentan mosquitos transmisores de dengue y zika en Medellín / Foto: AFP
    Nación

    ¡Siga estos consejos! Cuídese del dengue y chikungunya en Semana Santa

    Más de 25.000 casos de dengue se han registrado en el país en lo corrido de 2019.

  • 26628_122409-mosquito_zika_chikunguna_foto_afp_0.jpg
    122409-mosquito_zika_chikunguna_foto_afp_0.jpg
    Santanderes

    Con masiva fumigación, Bucaramanga le declara la guerra al dengue, zika y chikungunya

    Los barrios Villa Rosa y Colorados han sido los más afectados, según la Secretaría de Salud y Ambiente de la ciudad.

  • 283321_BLU Radio. Referencia zika / Foto: AFP
    BLU Radio. Referencia zika / Foto: AFP
    Antioquia

    Mosquitos contra el chikunguña serán liberados en barrios de Medellín

    En el barrio Aranjuez serán liberados mosquitos con Wolbachia, bacteria que impide la trasmisión de virus como el dengue, el zika o el chikunguña.

  • 281564_BLU Radio, Tragedia de Mocoa - Foto: AFP
    BLU Radio, Tragedia de Mocoa - Foto: AFP
    Nación

    Riesgo de Zika, Dengue y Chikunguña, otro dolor de cabeza para víctimas de Mocoa

    Luego de la tragedia del pasado viernes en la noche, el Zika, Chikunguña y Dengue son las enfermedades con mayor riesgo de propagación en Mocoa.

