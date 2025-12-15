En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares de Estados Unidos por sus aeropuertos

Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares de Estados Unidos por sus aeropuertos

El Caricom reafirmó en un comunicado emitido este lunes el compromiso del Gobierno trinitense de cooperar de manera sostenida con Estados Unidos para "promover la seguridad y la estabilidad regionales".

Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares de Estados Unidos por sus aeropuertos
Avión US F/A-18 Super Hornet, Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad