Dos menores, de 3 y 5 años, murieron en explosión de un edificio residencial

Dos menores, de 3 y 5 años, murieron en explosión de un edificio residencial

Según las primeras versiones, la explosión fuese causada por una caldera de gas en uno de los apartamentos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025

