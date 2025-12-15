En vivo
Kast dice que será "el presidente de todos" y que en Chile "va a haber un cambio real"

Kast, que ganó con un 59,1 % de los votos a la izquierdista Jeannette Jara, señaló que "cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile", porque el país "ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real", sostuvo.

