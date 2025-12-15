FIFA entregará el premio The Best este martes: un candidato fue campeón con Luis Díaz

La FIFA vuelve a vestirse de gala para entregar uno de los reconocimientos más esperados del calendario futbolero. Este martes, en Doha, se conocerán los ganadores del premio The Best, una ceremonia que reúne a las principales figuras del fútbol mundial y que, una vez más, tendrá conexiones directas con el talento colombiano.

La entrega se realizará a las 17:00 GMT (9:00 a. m. en Colombia) y contará con cerca de 800 invitados, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y Flamengo.



The Best FIFA Football Awards: premios a entregar

La capital de Catar será nuevamente el epicentro del fútbol internacional. Doha acoge esta cena de gala organizada por la FIFA, que se ha consolidado como un espacio clave para reconocer lo mejor de la temporada, tanto dentro como fuera de la cancha.

El evento premiará distintas categorías:



Mejor jugador masculino.

Mejor jugadora femenina.

Mejor entrenador y entrenadora.

Mejor arquero en ambas ramas.

Premio Puskas al mejor gol masculino.

Premio Marta al mejor gol femenino.

Los ganadores son definidos a partir de una votación mixta en la que participan aficionados, periodistas especializados, capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales.

The winners of The Best FIFA Football Awards 2025 will be revealed at a special event in Doha, Qatar on Tuesday, 16 December 2025.



Find out more and where to watch 👇 — FIFA (@FIFAcom) December 14, 2025

Nominados a llevarse el The Best

La lista de candidatos al premio The Best reúne a varios de los atacantes más influyentes del fútbol europeo. Entre ellos aparece el inglés Harry Kane, actual compañero del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich, donde ambos comparten protagonismo ofensivo y ya se coronaron en la Supercopa de Alemania.

También figura Mohamed Salah, delantero egipcio con quien Díaz coincidió durante su etapa en el Liverpool y con quién también alcanzó varios títulos, una sociedad que dejó huella en la Premier League y en competiciones europeas.

Junto a ellos destacan otros nombres de peso:



Ousmane Dembélé (PSG), reciente Balón de Oro.

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Lamine Yamal (FC Barcelona), una de las grandes revelaciones del año.

La diversidad de perfiles refleja una temporada marcada por el alto nivel competitivo y el protagonismo de nuevas generaciones.



Entrenadores y fútbol femenino también se roban las miradas

En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique parte como favorito tras conquistar la Champions League con el PSG. En la lista también aparecen Arne Slot, del Liverpool, y Hansi Flick, del Barcelona.

En el fútbol femenino, la neerlandesa Sarina Wiegman es la principal candidata, luego de sumar su tercera Eurocopa consecutiva desde el banquillo. Inglaterra y España dominan las nominaciones a mejor jugadora, con cinco candidatas cada una.