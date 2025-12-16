En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Universidad de Medellín abrió proceso a rector del Tecnológico de Antioquia por título de maestría

Universidad de Medellín abrió proceso a rector del Tecnológico de Antioquia por título de maestría

No es el primer escándalo de este tipo, debido a que allí se graduó irregularmente el exsenador Julián Bedoya.

Publicidad

Publicidad

Publicidad