Universidad de Medellín abrió proceso a rector del Tecnológico de Antioquia por título de maestría

Nueva polémica académica en la Universidad de Medellín: rector del Tecnológico de Antioquia enfrenta proceso que deja sin efecto su título de maestría. La institución, famosa por ser de donde se graduó irregularmente el exsenador Julián Bedoya, aclaró que formuló cargos contra la docente que avaló el requisito de Leonado García para graduarse

Un nuevo lío de personas que se gradúan sin cumplir del todo los requisitos de la norma enfrenta la Universidad de Medellín. La misma institución informó en las últimas horas que adelanta actuaciones académicas y legales relacionadas con el título de maestría en Contratación Estatal obtenido en 2023 por Leonardo García Botero, actual rector del Tecnológico de Antioquia, debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la graduación.

Según el comunicado oficial, García Botero cursó la maestría desde 2021 y optó por la modalidad de artículo científico como trabajo de grado, el cual debía ser publicado en una revista académica indexada para cumplir con las condiciones del programa. No obstante, la Universidad aclaró que el artículo solo fue postulado y entró en proceso editorial, pero no llegó a ser publicado, requisito indispensable para validar dicha modalidad.

“La publicación no se materializó”, señaló la institución, al explicar que la docente asesora del trabajo de grado (que a la vez es coautora del artículo académico ) consideró de manera errónea que la sola postulación equivalía al cumplimiento del requisito académico. Además, la revista a la que fue enviado el artículo indicó que no cuenta con trazabilidad completa del trámite por cambios internos en su personal.



Ante esta situación, la Universidad de Medellín aclaró que inició un proceso disciplinario contra la docente involucrada y solicitó corroboración de la información a la revista Prolegómenos, de la Universidad Militar Nueva Granada. De manera paralela, la institución adelanta acciones jurídicas frente al acto administrativo mediante el cual se otorgó el título.

Entre las medidas adoptadas, confirmó la UdeM, se solicitó el consentimiento expreso de García Botero para realizar la revocatoria directa del título de maestría. En caso de que no exista autorización, la institución anunció que acudirá al medio de control de nulidad. Finalmente, reiteró su “compromiso con la transparencia, la integridad académica y el rigor institucional”.

Pero esta no es la primera vez que ocurre una situación similar, pues fue allí donde el exsenador Julián Bedoya obtuvo su título de abogado en medio de una serie de irregularidades que culminaron en investigaciones, e incluso sanciones por parte de la Procuraduría.