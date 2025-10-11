Paola Holguín habla de su candidatura presidencial: "Ningún país sale de pobre con subsidios"

En el marco del nuevo espacio “Los candidatos están en el radar”, la senadora Paola Holguín, precandidata presidencial por el Centro Democrático, habló sobre sus motivaciones, propuestas y visión de país. Con un tono decidido, la congresista aseguró que su aspiración no es producto de la coyuntura, sino de una convicción que la acompaña desde niña.

“Cuando tenía cuatro años y me preguntaron qué quería ser cuando grande, respondí: presidenta. Mis padres esperaban que algún día dijera algo diferente, pero no”, recordó entre risas.

Holguín explicó que su decisión de lanzarse a la contienda se debe al momento político y social que vive Colombia. “La crisis que ha generado este Gobierno también representa una oportunidad para la verdadera transformación del país”, afirmó, refiriéndose a la administración del presidente Gustavo Petro. En su opinión, el país necesita “una visión de futuro” que supere tanto los errores del pasado como los problemas actuales.

Uno de los pilares de su propuesta es la seguridad, que define como “un valor democrático y un bien público”. Enfatizó que sin seguridad “ningún otro derecho es posible, porque es la garantía de la vida, la libertad y la propiedad”. La candidata propone actualizar la estrategia de defensa nacional frente a los retos de la ciberseguridad, las guerras híbridas y el uso de nuevas tecnologías.



Holguín también habló de la necesidad de aprovechar la revolución tecnológica para impulsar la economía, la educación y la salud. “En vez de tenerle miedo, debemos apropiarla. Tenemos el talento y la creatividad para ser un hub digital y energético en América Latina”, dijo, lamentando que muchas empresas de software colombiano terminen radicadas en otros países por falta de condiciones locales.

Sobre el modelo económico, la senadora criticó la visión asistencialista del actual gobierno. “La pobreza no se resuelve a punta de subsidios. Ningún país sale de pobre con subsidios. Se supera con crecimiento económico sostenido, libertad de mercado e inversión”, sostuvo. Añadió que su propuesta busca fortalecer el emprendimiento, facilitar el acceso al crédito y revivir programas como Mi Casa Ya, que —según dijo— “no solo daban techo, sino dignidad”.

Respecto al proceso interno del Centro Democrático, Holguín informó que el partido definirá su candidato entre finales de noviembre y principios de diciembre mediante un novedoso mecanismo de selección desarrollado por la empresa Atlas. “Las encuestas no ganan elecciones. Confío en que este método garantizará transparencia y unidad”, señaló.

Publicidad

Finalmente, hizo un llamado a la unión de sectores que compartan la defensa de la democracia, la libertad de mercado y la seguridad. “Ojalá logremos una gran coalición basada en una plataforma clara y no en componendas politiqueras”, advirtió.

Cerró la entrevista con una invitación directa a los colombianos: “Llevamos más de 200 años sin una mujer presidente. Margaret Thatcher decía que los gallos cantan, pero las gallinas ponen los huevos. Y a Colombia, a partir del 26, lo que va a necesitar son huevos”.