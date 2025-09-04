Paola Holguín demanda decreto que prohíbe exportar carbón a Israel

La senadora y precandidata Paola Holguín demandó el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que prohíbe en forma total e indefinida las exportaciones de carbón térmico a Israel.

La precandidata y senadora asegura que esa prohibición es una extralimitación del poder reglamentario presidencial.

“Dicha prohibición constituye una extralimitación del poder reglamentario presidencial, desconoce competencias exclusivas del Congreso de la República y vulnera de manera directa normas fundamentales de la Constitución Política, entre ellas los artículos 6, 9, 26, 27, 58, 83, 121, 150-21, 226, 227 y 333 que tienen que ver con el principio de legalidad administrativa, la buena fe, la libertad económica, la propiedad privada, la seguridad jurídica, y la responsabilidad internacional del Estado colombiano”, señaló Holguín.

Para la congresista del Centro Democrático esta medida se tomó bajo un principio ideológico sin respaldo legal ni justificación técnica, además, Holguín advierte que se están violando compromisos internacionales.

Carbón en Colombia // Foto: AFP

“Colombia no ha denunciado el tratado comercial que lo vincula jurídicamente con Israel, ni existe fallo de autoridad internacional competente que justifique suspenderlo. A su juicio, el Gobierno ha tomado una decisión con consecuencias económicas, fiscales y reputacionales irreversibles, y lo ha hecho sin pasar por el Congreso ni permitir deliberación democrática, ni respetar las reglas del derecho internacional público”, señala Holguín.

Además la senadora pide, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del decreto.