Colombia dejó de exportar carbón a Israel: este es el documento que ratifica la medida

Colombia oficialmente dejó de exportar carbón a Israel. Mediante el decreto 0949, que entró en vigor el pasado 28 de agosto, el Gobierno nacional ratificó la medida argumentando que los actos de ese país en Palestina configuran "un genocidio y van en contra de las normas internacionales".

El documento está firmado por la ministra de Comercio, Diana Morales; la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y el ministro de Minas, Edwin Palma. En él se argumenta que, desde el pasado 18 de marzo, Israel ha aumentado sus acciones militares en Palestina, lo que ha generado un escalamiento en el conflicto.

“Entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025, se ha reportado que 680.000 palestinos han sido desplazados, 5.334 palestinos han sido asesinados y 17.839 han sido heridos como consecuencia de la ofensiva bélica adelantada por Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 heridos por las acciones de Israel. Adicionalmente, se ha reportado un crecimiento en el número de personas asesinadas y heridas cuando intentan acceder a los suministros humanitarios de comida y otros bienes esenciales”, afirma el decreto.

Según afirma la medida, la prohibición de exportación de carbón a Israel quedará en firme hasta que ese país cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron a la misma. Desde el Gobierno nacional aseguran que la restricción contribuirá a “prevenir el genocidio del pueblo palestino” y evitará que los recursos de Colombia aporten a la ofensiva militar de Israel.

“Dado lo anterior, y que para Colombia las acciones de Israel son actos de genocidio y van en contra de normas internacionales que precisamente buscan prevenirlo, se restringen las exportaciones de carbón. Finalmente, la medida también se ajusta a los compromisos comerciales del país en el marco del Acuerdo Comercial con Israel. Lo anterior bajo el entendido que incorpora las mismas excepciones (mutatis mutandis) ya descritas de la OMC y la denominada excepción de seguridad nacional”, afirma el comunicado del Ministerio de Comercio.

Cabe recordar que la multinacional Drummond contaba con una autorización específica del Ministerio de Comercio para entregar hasta 10 millones de toneladas de carbón a Israel hasta el año 2028. Este era el producto que más se exportaba a ese país, pero representaba apenas el 5 % del total, según cifras del 2023.