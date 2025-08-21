Paola Holguín demandó memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela

La senadora y precandidata por el Centro Democrático Paola Holguín demandó ante la Corte Constitucional una demanda contra el memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela el pasado 17 de julio, con el cual se crea la zona binacional. Según la senadora, el memorando no fue aprobado por el Congreso por lo que es inconstitucional.

“Dado el alcance material y el carácter normativo del memorando, para que pueda surtir efectos jurídicos en el orden interno debe someterse al proceso de aprobación por el Congreso de la República y al control judicial por la Corte Constitucional”, dijo Holguín.

Frontera Colombia - Venezuela Foto: AFP

La senadora y precandidata también aseguró que el memorando no puede surtir efectos jurídicos en Colombia hasta que se de el trámite correspondiente en el Congreso.

“No se trata de un simple acuerdo político de naturaleza programática, sin valor vinculante para el Estado, sino de un instrumento con la potencialidad suficiente para generar obligaciones e incidir en la actividad de las autoridades y entidades públicas colombianas”, agregó la congresista.