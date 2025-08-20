No hay ningún acuerdo militar: Benedetti sobre zona binacional con Venezuela

Este miércoles en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes se desarrolló un debate de control político a los Ministerios de Comercio e Interior, así como a la Cancillería por la zona binacional acordada entre Colombia y Venezuela.

En una primera medida, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta zona no contempla acuerdos militares.

“Aquí no hay ningún acuerdo militar ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso suceda como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que era que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar o algo más, que era para enfrentar a una supuesta invasión que pueda hacer Estados Unidos”, dijo Benedetti.

El ministro del Interior aseguró que Venezuela sí ha cooperado en la lucha contra la delincuencia en la frontera con Colombia, pero que reconocer esta situación no implica defender a Nicolás Maduro.

“Yo no estoy defendiendo al Gobierno de Venezuela, de hecho este Gobierno no reconoció al Gobierno de Venezuela. Yo no estoy decidiendo qué es lo que se debe hacer o no con Venezuela en temas militares o unas miras a una supuesta intervención militar de Estados Unidos, no. Solamente estoy rescatando que el tema binacional no tiene que ver con lo militar”, agregó Benedetti.