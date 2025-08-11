Maduro propone unión de FFMM de Colombia y Venezuela en zona binacional

Nicolás Maduro instó al presidente Gustavo Petro articular las operaciones militares y policiales de Colombia y Venezuela en la zona binacional recientemente creada y que se extiende desde el estado Zulia hasta La Guajira.

"Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas, legítima. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo. De Táchira, Zulia hasta La Guajira", indicó.

Maduro agregó: "Y lo estamos logrando, lo vamos a lograr. Del lado venezolano, como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo, de hojas de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que, si se puede, si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número uno, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia".

Frontera Colombia Venezuela AFP

El pasado 18 de julio, Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear la primera zona económica binacional en la frontera que comparten ambos países.

Maduro también agradeció todas las "demostraciones de solidaridad" en rechazo a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al líder chavista de ser uno de los mayores narcotraficantes y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto.

"Quiero agradecer esas demostraciones hermosas de solidaridad, de compañía, de unión nacional, de fusión perfecta y alegre, popular-militar-policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país", expresó Maduro.

Publicidad

En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario también agradeció el respaldo de los cuerpos militares y policiales, que, subrayó, han dispuesto su "armamento" al servicio de la "causa de la paz".

El presidente Petro advirtió el pasado domingo que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación de "países hermanos" será una agresión contra América Latina y el Caribe.