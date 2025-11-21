Dura crítica de Paola Holguín a la seguridad en el país tras ataques a la fuerza pública

Los ataques a la fuerza pública se han intensificado, según cifras del informe ‘Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam)’, el cual fue publicado por la Fundación Ideas para la Paz.

El documento menciona que, si se comparan los periodos de enero a julio de 2024 y el mismo periodo en 2025, existe un incremento notable en las acciones de los uniformados (90,1%) y en los ataques a la fuerza pública por parte de grupos armados (123,9%).

Por otro lado, según Invamer, el 36% de los habitantes considera la inseguridad como el principal problema nacional, por encima de la economía y la política. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, “más de la mitad de la población percibe que el Estado perdió control del espacio público” deja ver la encuesta.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo calcula que las estructuras criminales operan en el 70% del territorio y la impunidad supera el 97% en el país.



Dura crítica de Paola Holguín a la seguridad en el país

Tras los ataques a la fuerza pública, la seguridad se perfila como el tema central del debate rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Frente a esto, la precandidata presidencial, Paola Holguín, hizo una dura crítica sobre la seguridad y propuso una iniciativa para mitigar la problemática.



Holguín manifestó que el país necesita una política de Estado que restablezca el control territorial y salvaguarde los derechos fundamentales de la población.

“Tenemos que recuperar la seguridad como un derecho humano y un bien público, que el Estado está en la obligación de garantizar, por eso, después del fracaso de las políticas de la Seguridad Humana y la Paz Total, proponemos un Plan de Choque”.

La precandidata también planteó que “la seguridad debe asumirse como un bien público y un derecho humano, no como una bandera partidista”. Además, propuso fortalecer la fuerza pública, modernizar la justicia, recuperar inteligencia estratégica, combatir rentas ilícitas y enfrentar amenazas emergentes como el cibercrimen y la desinformación.

Publicidad

Por último, agregó: “Cuando el orden se debilita, los violentos llenan el vacío y el ciudadano común paga el precio. Por eso, el debate que viene no es entre mano dura o mano blanda, es entre Estado presente o Estado ausente; entre futuro o miedo. Porque sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay progreso y sin Estado no hay país”.

No obstante, aún no se han definido con claridad los candidatos de cara a las siguientes elecciones. Así como la oposición, diferentes frentes políticos están planeando llevar a cabo consultas o acuerdos para definir a qué candidato apoyar para los comicios presidenciales de 2026.