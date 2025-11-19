En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial: “Ni el candidato de Petro ni el antiPetro”

Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial: “Ni el candidato de Petro ni el antiPetro”

Durante el lanzamiento de su campaña y en una entrevista con Mañanas Blu, Cristo habló sobre los ejes centrales de su propuesta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad