Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial: “Ni el candidato de Petro ni el antiPetro”

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo oficializó este miércoles su aspiración a la Presidencia de la República para el periodo 2026. Durante el lanzamiento de su campaña y en una entrevista con Mañanas Blu, Cristo habló sobre los ejes centrales de su propuesta.

Cristo fue ministro durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Uno de los puntos más destacados de su intervención fue su firme rechazo a la dinámica electoral que, según él, domina el escenario preelectoral. “Yo creo que no le conviene al país escoger el candidato de Petro y el candidato anti Petro. Eso en varias ocasiones históricas los colombianos hemos actuado así en democracia y el resultado ha sido muy malo”, afirmó.

El exministro señaló que lo que ha observado es “una campaña con cero propuestas, llena de insultos, de descalificaciones, de recriminaciones mutuas”. Frente a esto, se presentó como una alternativa de centro, enfocada en el diálogo y el respeto. “Puede sonar ingenuo, puede sonar un poco optimista... no van a contar conmigo para el fatalismo, para el catastrofismo, mucho menos para las ofensas. Vamos a hacer una campaña respetuosa”, prometió.

Al ser cuestionado sobre cómo enfrentará las críticas que lo encasillen como un “candidato de Petro” por haber sido su ministro, Cristo fue enfático en aclarar su independencia. “Voy a decir lo que es la verdad, que no soy de izquierda, que no soy del Pacto Histórico, que nunca milité en el petrismo, que entré al Gobierno a contribuir a generar un clima de acuerdo nacional”.



"Colombia no está para improvisaciones": Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial

Reiteró que su identidad política es liberal y que su movimiento, “En Marcha”, representa principios liberales que, a su criterio, el Partido Liberal oficial dejó de defender. Sobre este punto, se mostró tranquilo respecto al aval jurídico de su colectividad, luego de un reciente fallo de la Corte Constitucional que les permite inscribirse para las elecciones.



¿Frente Amplio o camino propio?

Respecto a una posible alianza con el Frente Amplio, Cristo se mostró cauteloso. Cuestionó qué tan “amplio” pretende ser realmente esta coalición y advirtió que no debe convertirse en una simple suma de liderazgos para elegir un candidato “en contra” de alguien más. “El Frente Amplio no puede ser que se junten tres o cuatro liderazgos individuales... y digan vamos a hacer una consulta para escoger un candidato... Eso ya lo hemos hecho en el pasado”, expresó.

Sin cerrar por completo la puerta a coaliciones, insistió en que su prioridad inmediata es recorrer el país y presentar sus propuestas sobre seguridad, salud, crisis fiscal y transición energética.

Además, Cristo elogió un aspecto específico del Gobierno de Petro: la alternancia en el poder. Escribió en su lanzamiento: “los liberales debemos reconocer que el primer gobierno de izquierda democrática significó la normalización de nuestra democracia”. Explicó que, en su concepto, la llegada de la izquierda al poder consolidó la alternancia y deslegitimó por completo el uso de la violencia para hacer política.