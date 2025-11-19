”Colombia no está para improvisaciones”: Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia para las elecciones del 2026. El anuncio lo hizo este miércoles al asegurar que en este momento “Colombia no está para improvisaciones”.

“El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos. Después de varios meses de reflexiones, de dialogar con vecinos, trabajadores, empresarios, mujeres afro, indígenas, jóvenes y mujeres en todo el territorio nacional, hoy quiero anunciar formalmente la decisión de aspirar a la Presidencia de la República”, dijo Cristo.

Es importante recordar que Juan Fernando Cristo fue ministro del Interior durante los gobiernos de Petro y Santos. Cristo ha hablado sobre la idea de lograr un acuerdo nacional, mejorar la autonomía territorial e impulsar el acuerdo de paz firmado con las Farc, entre otros temas.

“El Frente Amplio es una opción, pero falta mucho por avanzar en las conversaciones. También hay que conversar con la gente de centro, con los liberales, yo soy liberal y vamos a convocar al pueblo liberal a que nos acompañe a esta causa”, dijo el exministro.



Juan Fernando Cristo también ha sido senador y secretario privado de Ernesto Samper en el Ministerio de Desarrollo Económico durante el gobierno de César Gaviria.