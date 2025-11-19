En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ”Colombia no está para improvisaciones”: Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial

”Colombia no está para improvisaciones”: Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial

Es importante recordar que Juan Fernando Cristo fue ministro del Interior durante los gobiernos de Petro y Santos.

”Colombia no está para improvisaciones”: Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial
”Colombia no está para improvisaciones”: Juan Fernando Cristo lanza candidatura presidencial
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad