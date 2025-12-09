En vivo
Mauricio Cárdenas: "Es equivocado ir derecho a una primera vuelta; es la única forma de unir"

Mauricio Cárdenas: “Es equivocado ir derecho a una primera vuelta; es la única forma de unir”

El exministro explicó que una consulta permite construir adhesiones sólidas y evitar fragmentaciones. Recordó, además, que quienes participan en una consulta no pueden luego adherirse legalmente a otros candidatos, lo que a su juicio hace aún más importante definir alianzas desde temprano.

