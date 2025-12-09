Mauricio Cárdenas: “Es equivocado ir derecho a una primera vuelta; es la única forma de unir”

El exministro de Hacienda y excanciller Mauricio Cárdenas oficializó la entrega de 1,1 millones de firmas ante la Registraduría Nacional, requisito para continuar con su aspiración presidencial para las elecciones de 2026. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cárdenas explicó por qué decidió no buscar el aval del Partido Conservador, detalló la conformación de una consulta de centroderecha y señaló que, a su juicio, acudir a una consulta es la única vía para lograr unidad política.

“El Partido Conservador ha dado señales de mucha ambigüedad. Confunde al electorado colombiano”, afirmó al inicio de la conversación.



Ruptura con el Partido Conservador y búsqueda de firmas

Cárdenas sostuvo que su distanciamiento con el Partido Conservador se debe a inconsistencias internas, especialmente por la participación de sectores de la colectividad en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Pienso que el Partido Conservador perdió parte de su identidad y su vocación de llegar a la presidencia”, indicó.“Colombia hoy está descontenta de los partidos políticos en general”.El exministro aseguró que desde el inicio tuvo claro que su camino sería la recolección de firmas, por lo que no buscó ningún tipo de aval partidista. Según explicó, su propósito es representar a ciudadanos independientes y sectores de centroderecha que buscan un cambio de rumbo.

Durante la entrevista, Cárdenas informó que se encontraba ingresando a un espacio habilitado por la Registraduría para el acto formal de entrega. “El auditorio ya está lleno porque nuestra cita era a las 8 de la mañana”, señaló. Indicó también que su campaña superó la meta con un millón cien mil firmas reunidas durante varios meses de recorridos en diferentes regiones del país.



Exministro Mauricio Cárdenas. Foto: suministrada

Participación en una consulta: la “meta volante”

Con la entrega del requisito de firmas, el exministro afirmó que su siguiente objetivo inmediato será la participación en una consulta de centroderecha, programada para el 8 de marzo.

“La siguiente meta volante después del día de hoy es la consulta”, dijo.“Es muy importante decir que las consultas son necesarias”.Cárdenas aseguró que viene trabajando en la conformación de un grupo político con varias figuras del espectro de centroderecha, entre ellas Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, con quienes afirma compartir afinidades programáticas.

Publicidad

“Estamos formando una consulta donde todos nos sentimos mejor unidos”, señaló. Según el exministro, la consulta se sustentará en propuestas centradas en la experiencia, la gestión pública y los resultados, más que en discursos. Agregó que en los próximos días otros candidatos podrían anunciar su participación.



Crítica a quienes rehúsan participar en consultas

Cárdenas se refirió a algunos sectores que han manifestado su decisión de no presentarse a una consulta previa a la primera vuelta presidencial. Aunque evitó mencionar nombres específicos y aclaró que no cuestionará las decisiones individuales, sí afirmó que considera equivocada la estrategia de ir directamente a la contienda inicial.

“Viendo el panorama político actual, creo que es realmente equivocado irse derecho a una primera vuelta”, dijo.“Tenemos que darle al elector la oportunidad de decidir”. El exministro explicó que una consulta permite construir adhesiones sólidas y evitar fragmentaciones. Recordó, además, que quienes participan en una consulta no pueden luego adherirse legalmente a otros candidatos, lo que a su juicio hace aún más importante definir alianzas desde temprano.

Posible participación de Claudia López

Frente a la posibilidad de que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, participe en alguna de las consultas de marzo, Cárdenas afirmó que no descartará a ninguna figura que comparta principios programáticos fundamentales.

Publicidad

“No voy a descartar nada ni vetar a nadie. Esto es uniendo, uniendo, uniendo”, dijo.“En la medida en que se compartan esos principios, las personas van cabiendo en esta consulta”. Señaló, sin embargo, que la relación de López con el petrismo es un tema que requeriría aclaraciones. “Es un asunto que genera preocupaciones”, admitió, aunque insistió en que las puertas no están cerradas.



Propuesta de gobierno y mensaje final

Cárdenas reiteró que su propuesta se centra en una plataforma de centroderecha, con énfasis en seguridad, recuperación del territorio por parte del Estado y políticas para vivienda, salud, educación y empleo.

“Colombia está en una situación muy crítica. Necesita un presidente muy conocedor y un equipo de gobierno”, afirmó.El exministro concluyó que la consulta es, en su criterio, la única vía para construir una coalición competitiva para las elecciones de 2026.