Mauricio Cárdenas sobre alianza de centro derecha: "La consulta es abierta e incluyente"

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó la conformación de una alianza política inicial junto a Juan Manuel Galán y David Luna, con el objetivo de presentar una alternativa de poder en Colombia. Esta coalición se ha comprometido formalmente a participar en una consulta interpartidista programada para el 8 de marzo del próximo año. Cárdenas ve este acuerdo como la "semilla" para la configuración de una opción ganadora, enfocada en la experiencia, los resultados y una visión de futuro para el país.



Nueva alianza política

La alianza busca convocar a más figuras que compartan sus principios, aunque ya están definidos los mecanismos de inscripción para los tres miembros iniciales. Juan Manuel Galán cuenta con el aval del Nuevo Liberalismo, mientras que David Luna y Mauricio Cárdenas están impulsando sus candidaturas a través de Movimientos Significativos de Ciudadanos, en proceso de recolección de firmas.

Cárdenas enfatizó que la consulta es abierta e incluyente. Nombres como Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo son vistos como opciones atractivas y afines. Incluso, el exministro señaló que les encantaría incluir al ganador del proceso de consulta entre los exgobernadores (La Fuerza de las Regiones), con quienes ya han mantenido diálogos y encontrado muchas afinidades. El objetivo es sumar sectores para garantizar que esta sea la consulta "más importante y más grande de todas".

Principios fundamentales

Los pilares ideológicos de la coalición están fuertemente definidos por una oposición explícita a las políticas del actual gobierno, con un claro enfoque SEO en seguridad y estabilidad. Los criterios centrales de la alianza son:

1. Rechazo categórico a la Asamblea Nacional Constituyente: Los miembros están de acuerdo en que la Constitución de 1991 es suficiente y que lo que el país necesita es un nuevo gobierno, no una nueva Constitución.



2. No a la política de Paz Total: Se oponen a una política que, según Cárdenas, ha significado impunidad y ha dado "luz verde" o "carta blanca" a los grupos armados organizados, lo que ha resultado en el crecimiento del narcotráfico y un aumento de la inseguridad y el miedo en el territorio colombiano.

3. Apoyo decidido al sector privado: La coalición cree firmemente en la necesidad de trabajar con el sector privado, en contraste con las políticas de este gobierno que buscan confrontarlo.

Cárdenas, quien se ubica personalmente en la centroderecha, insiste en la necesidad de tener carácter, firmeza y decisión para recuperar la seguridad de Colombia y enfrentar las múltiples crisis (salud, energética, fiscal).



Centro derecha e independencia

Ante la pregunta de si esta alianza podría interpretarse como la consulta del "santismo", debido a que tanto Cárdenas como David Luna fueron ministros de Juan Manuel Santos, el exministro fue enfático en desmentir esa etiqueta.

Cárdenas declaró que su candidatura es totalmente independiente y que, si para ser presidente se requiere tener un jefe que dé órdenes, preferiría no serlo. Si bien respeta y valora la experiencia de todos los expresidentes, su único jefe es el pueblo colombiano. La experiencia de haber trabajado en diferentes gobiernos, incluyendo los de Pastrana y Duque (a través de su equipo programático), es vista como un activo, no como una atadura.