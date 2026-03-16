Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. A diario, miles de personas revisan los resultados con la esperanza de que el número elegido resulte ganador y así acceder a alguno de los premios que ofrece este tradicional sorteo.



Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los apostadores participar de manera permanente.

Los resultados oficiales se dan a conocer después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden verificar si su número fue el favorecido. La constancia en la publicación de los resultados ha sido uno de los factores que ha contribuido a mantener la confianza de quienes participan en este juego.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a diversas estrategias y presupuestos. Cada una cuenta con probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de modalidades permite que tanto quienes buscan premios más altos como quienes prefieren apuestas simples puedan participar en cada sorteo.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día en la región Caribe es que permite apostar con montos accesibles, lo que facilita la participación de un mayor número de personas.

Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango de valores permite que jugadores con distintos presupuestos puedan probar suerte diariamente.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio obtenido, pueden solicitarse requisitos adicionales:

