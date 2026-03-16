"Puente militar de Mendihuaca estaría listo antes de Semana Santa": gobernadora del Magdalena

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, confirmó que la instalación del puente militar en el sector de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, avanzaría para quedar habilitada antes de la temporada de Semana Santa, una de las más importantes para el turismo en la región.

Durante una visita de inspección al sitio de las obras, la mandataria verificó los trabajos que se adelantan en este punto de la vía que conecta a Santa Marta con el departamento de La Guajira.

Según explicó, actualmente se realizan labores de demolición de la estructura colapsada, paso necesario para iniciar el montaje del puente militar que permitirá restablecer el tránsito vehicular en este corredor.

“Hacemos seguimiento al puente militar en compañía del batallón de ingenieros. Vamos por muy buen camino y esperamos instalarlo aproximadamente el 30 de marzo, para contar con paso habilitado en la época de Semana Santa”, señaló la gobernadora.



Mientras avanzan los trabajos, en la zona funciona un paso provisional, que ha permitido mantener parcialmente la movilidad de residentes, transportadores y turistas, aunque con restricciones para algunos vehículos de transporte de pasajeros y carga.

El corredor donde se adelanta la intervención es uno de los más importantes del Caribe colombiano, ya que conecta al Magdalena con La Guajira y facilita el acceso a destinos turísticos como el Parque Tayrona, Palomino y varias playas del norte del país.

La gobernadora destacó además la articulación entre el Gobierno nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para avanzar con rapidez en la instalación del puente militar, mientras se proyecta una solución definitiva para esta vía estratégica de la región.