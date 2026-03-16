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"Puente militar de Mendihuaca estaría listo antes de Semana Santa": gobernadora del Magdalena

Actualmente, en la zona opera un paso provisional, con restricciones de vehículos de carga y pasajeros, lo que dificulta el tránsito normal entre Santa Marta y La Guajira.

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