Excanciller Murillo critica la gestión de Petro: "No salió bien lo de la política de Paz Total"

La inclusión del Clan del Golfo como organización terrorista transnacional y el paro armado anunciado por el ELN volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que inquieta a muchos colombianos: ¿podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia? El tema tomó fuerza tras pronunciamientos recientes de la embajada estadounidense y el endurecimiento de su postura frente a grupos criminales con alcance regional.

En entrevista con Mañanas Blu este 16 de diciembre, el excanciller y exembajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, respondió con cautela, pero dejó claro que ese escenario debe evitarse. “Eso sería una violación a la soberanía”, señaló, al tiempo que insistió en que el camino debe ser diplomático y estratégico, no ideológico.



Luis Gilberto Murillo arremete contra Petro y su 'Paz Total'

Murillo explicó que el principal reto está en recomponer la relación bilateral. “Hay que reabrir los canales de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo, subrayando que existen “amenazas comunes” relacionadas con grupos transnacionales dedicados al crimen.

Para el excanciller, el país necesita una relación sólida con Washington. “Colombia necesita de una relación sólida con Estados Unidos para enfrentar esas amenazas”, afirmó, haciendo énfasis en cooperación en inteligencia, control de flujos financieros ilegales y desmantelamiento de redes criminales.

También fue crítico con los resultados de la política actual. “La realidad de hoy es que no salió bien lo de la política de Paz Total”, aseguró, planteando la necesidad de revisar las estrategias frente a estructuras como el ELN y el Clan del Golfo.



El excanciller Luis Gilberto Murillo y el presidente Gustavo Petro Fotos: AFP

ELN y Clan del Golfo: “No se combate solo con fuerza”

Murillo fue enfático en que la lucha contra estos grupos no puede limitarse a operaciones militares. “La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio”, dijo, y agregó que se requiere “inteligencia, cooperación internacional y capacidad estatal”.

Recordó que el paro armado del ELN es “inaceptable” y “un atentado contra la dignidad de los derechos fundamentales de los colombianos”, especialmente en regiones como el Chocó, donde, según dijo, “cada dos meses están haciendo un paro armado”.

En ese contexto, propuso explorar mecanismos distintos, como esquemas de sometimiento. “Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO”, afirmó, señalando que Colombia puede adaptar herramientas jurídicas para enfrentar redes criminales sin agenda política real.



“Hay un grave problema de interlocución con Estados Unidos”, afirma Murillo

Sobre el riesgo de una intervención extranjera, Murillo fue claro en que el objetivo debe ser evitarlo. “Yo esperaría que no”, dijo, pero advirtió que sin diálogo el riesgo aumenta. “Si no hay una conversación sobre el tema, va a ser muy difícil”, señaló.

Finalmente, insistió en que Colombia debe enviar mensajes claros. “No puede pasar de ser un aliado principal de Estados Unidos a un país sin comunicación ni cooperación”, concluyó, reiterando que la diplomacia y la coordinación internacional son clave para enfrentar amenazas que ya no son solo internas, sino transnacionales.