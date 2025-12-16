En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Excanciller Murillo critica la gestión de Petro: "No salió bien lo de la política de Paz Total"

Excanciller Murillo critica la gestión de Petro: "No salió bien lo de la política de Paz Total"

Luis Gilberto Murillo señaló que un eventual ataque de Estados Unidos sobre el territorio colombiano "sería una violación a la soberanía".

Publicidad

Publicidad

Publicidad