Venezuela asegura que "hay un temor muy grande" de EEUU por el liderazgo de Maduro

El ministro para las Comunas de Venezuela, el chavista Ángel Prado, aseguró este domingo que "hay un temor muy grande" por parte de Estados Unidos debido al "liderazgo" del presidente Nicolás Maduro, quien sostiene que la Administración de Donald Trump usa como excusa el despliegue militar en el mar Caribe para intentar un cambio de régimen.

"Hay un temor muy grande de parte del Gobierno de los Estados Unidos porque se ha fortalecido el liderazgo del chavismo. Porque cada día se fortalece más el liderazgo del presidente Nicolás Maduro", manifestó Prado, en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Nicolás Maduro Foto: AFP/Gemini

En este sentido, afirmó que al "imperialismo norteamericano" le preocupa "no tener control de los recursos naturales" de Venezuela, entre ellos el petróleo, una denuncia reiterada por el chavismo, que insiste en que detrás del supuesto plan para sacar a Maduro de la Presidencia existe la intención de imponer "Gobiernos títeres" que otorguen beneficios a Estados Unidos.

"Han decidido colocar toda una artillería militar cerca de nuestro país y la respuesta que el pueblo venezolano ha dado ante la pretensión de instaurar una guerra psicológica en Venezuela es máxima movilización", señaló el funcionario venezolano.



Prado también se pronunció sobre la consulta popular de este domingo, en la que los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogieron proyectos locales que serán financiados por el Estado, entre ellos la dotación de tanques de agua, que son numerosos en Venezuela por la falla del suministro, que no es continuo.

"Se vivió una gran fiesta democrática. No hay novedades, no hay que reportar absolutamente nada negativo, todo ha sido muy positivo", indicó sobre la elección, que se extendió una hora más de lo previsto, hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT), según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Foto: AFP.

Este domingo, el chavismo también celebró el cumpleaños número 63 de Maduro, a pesar de las tensiones militares con EE.UU. y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), una organización supuestamente liderada por la cúpula del oficialismo venezolano y vinculada al narcotráfico, según Estados Unidos, y que el chavismo cree que es un "invento".

La designación del cartel como FTO coincide con la intensificación de la estrategia de presión de Trump sobre Maduro a través de un creciente despliegue militar en el sur del mar Caribe, con el que la Casa Blanca dice que busca combatir el narcotráfico, lo que ha supuesto la destrucción sumaria de cerca de una veintena de embarcaciones -que Washington vincula con el tráfico de estupefacientes- y la muerte de 83 de sus ocupantes.