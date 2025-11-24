En vivo
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Mundo  / Venezuela asegura que "hay un temor muy grande" de EEUU por el liderazgo de Maduro

Venezuela asegura que "hay un temor muy grande" de EEUU por el liderazgo de Maduro

En este sentido, afirmó que al "imperialismo norteamericano" le preocupa "no tener control de los recursos naturales" de Venezuela, entre ellos el petróleo, una denuncia reiterada por el chavismo, que insiste en que detrás del supuesto plan para sacar a Maduro de la Presidencia existe la intención de imponer "Gobiernos títeres" que otorguen beneficios a Estados Unidos.

Estados Unidos intentó convencer a piloto de Maduro para que lo entregara: casi lo logran
Foto: AFP / ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

