Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados tras suspensiones de aerolíneas internacionales

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados tras suspensiones de aerolíneas internacionales

La española Iberia anunció el sábado la suspensión de sus vuelos, una medida que, según se conoció este lunes, se mantendrá al menos hasta el próximo 1 de diciembre.

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

