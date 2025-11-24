En vivo
Estados Unidos designará a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista

Estados Unidos designará a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista

Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó "múltiples ataques con cohetes" contra objetivos civiles y militares israelíes.

