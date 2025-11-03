Suben a 238 los gazatíes muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego

Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.

Además de esos dos cuerpos, otros ocho cadáveres fueron recuperados ayer entre los escombros y llevados a los hospitales del enclave, según el balance diario del Ministerio.

Bombardeo en Gaza, archivo. Foto: AFP

Desde el inicio del alto el fuego, además, otras 600 personas han resultado heridas en ataques israelíes, mientras que 510 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros de edificios destruidos.

Sanidad advirtió que un número indeterminado de cuerpos sigue bajo los escombros tras más de dos años de bombardeos y más de 68.000 muertos.



Franja de Gaza Foto: AFP

Gran parte de los ataques israelíes perpetrados estas tres semanas se concentran cerca de la denominada línea amarilla, la franja imaginaria, en ocasiones delimitada con algún bloque de hormigón amarillo, a la que el Ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto el fuego.

Según las autoridades locales, muchos civiles desconocen los límites de esa zona y han sido alcanzados por disparos israelíes sin previo aviso en las cercanías de la línea.

A su vez, al menos 104 gazatíes murieron el pasado 28 de octubre cuando Israel bombardeó la Franja de Gaza durante al menos 16 horas, matando entre ellos a más de 40 niños hasta retomar el alto el fuego a la mañana siguiente.