Petro anuncia que Colombia enviaría médicos a Gaza para apoyar la reconstrucción del territorio

El presidente Gustavo Petro, en una entrevista para el canal Al Jazeera, anunció que en medio de encuentros que se habrían realizado anteriormente con la Media Luna Roja, el equivalente de la Cruz Roja para el mundo árabe, está buscando estrategias para ser más eficaces en las ayudas humanitarias. Frente a este panorama aseguró que se va a convocar a médicos voluntarios para brindar las ayudas y llevarlas al territorio de Gaza.

“Nosotros estuvimos en la media luna roja, aquí en Egipto, en el Cairo, buscando cómo volver más eficaz. La ayuda colombiana, incluso, vamos a llevar médicos y médicas voluntarias en el Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia, por lo que hemos también vivido nosotros en el largo conflicto de 70 años dentro de Colombia”, señaló el presidente Gustavo Petro.

Además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que una mujer se convertirá en gerente del Hospital Militar, que se encargará de liderar las ayudas a las comunidades de Gaza. Además, realizó una invitación a médicos con experiencia, a que se puedan dirigir hasta El Cairo para llevar a los niños que se han visto directamente afectados por la guerra hasta Colombia.

“Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar, que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas con experiencia, en Colombia quieran ir transitoriamente, si quieren, hasta El Cairo, hasta el lugar que podamos, y llevar los niños hasta Colombia” afirmó el presidente colombiano.



En la entrevista también ofreció la Cruz de Boyacá a 4 invitados (médicos, periodista y artistas), que participaron en la entrevista. En el espacio también afirmó su apoyo a Gaza y rechazó la “persecución” frente a su inclusión a la lista Clinton y los ataques que se han registrado en el Caribe colombiano por parte de la administración de Donald Trump.