En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel bombardea Gaza por tierra, mar y aire pese al cese al fuego

Israel bombardea Gaza por tierra, mar y aire pese al cese al fuego

La ofensiva israelí continúa bombardeando la Franja, pese a que se celebró el cese al fuego el pasado 10 de octubre, que deja una cifra de más de 69.000 palestinos muertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad