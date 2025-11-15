Israel bombardea Gaza por tierra, mar y aire pese al cese al fuego

El Ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado, 15 de noviembre, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según detalla Wafa, que cita a fuentes locales.

Ciudad de Gaza. Foto: AFP

Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave.

Hasta el momento, ninguno de estos bombardeos han causado víctimas, de acuerdo con Wafa.



En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

El Ejército israelí, por su parte, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos ataques. Si bien, suele justificarlos asegurando haber detectado "presencia de terroristas" en la "línea amarilla", el punto al que se han replegado dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo.

Desde la llegada de la tregua -entró en vigor el 10 de octubre-, el Ejército israelí ha matado a 261 palestinos y causado heridas a otros 632, según el recuento del Ministerio de Sanidad.

La actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha matado al menos a 69.187 palestinos, la mayoría niños y mujeres, y herido a otros 170.703.

Miles de víctimas permanecen todavía atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas por los equipos de la Defensa Civil palestina ante la falta de maquinaria pesada.