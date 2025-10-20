Ejército israelí dice que vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza tras bombardeos

" type="text/html" data-cms-ai="0">El Ejército israelí afirmó haber "reanudado la aplicación del alto el fuego" en Gaza este domingo por la noche después de los ataques que lanzó sobre la Franja a lo largo del día, como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás.

En un escueto comunicado, el Ejército explicó que tomó esta decisión siguiendo con las indicaciones del Gobierno israelí, y añadió que "continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo".

Los bombardeos israelíes causaron a su vez decenas de muertos en varios lugares de la Franja de Gaza, entre ellos niños y mujeres y también un equipo de una productora que hacía retransmisiones en directo para medios internacionales como Al Jazeera.

Tuvieron lugar después de unos enfrentamientos este domingo por la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que resultaron en la muerte de dos militares israelíes.



Dichos enfrentamientos se produjo supuestamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes, pero tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de ellos en sendos comunicados.

Según la versión del Ejército israelí, a primera hora de este jueves milicianos -presuntamente de Hamás- abrieron fuego y dispararon un misil antitanque contra las tropas apostadas en Rafah.

Paralelamente, la Fuerza Radea, una unidad de la policía del Gobierno de Hamás en Gaza dependiente de su Ministerio de Interior, aseguró haber llevado a cabo una operación en Rafah para dar caza Yasser Abu Shabab, el conocido líder de una milicia opositora que colabora con Israel y se asienta en esta zona con su beneplácito.

La operación se produjo en el marco de las persecuciones que esta unidad ha mantenido en toda Gaza contra distintas milicias y clanes a los que acusa de colaborar con Israel.

Abu Shabab, por su parte, hizo una retransmisión en directo en su perfil de Facebook poco después de que los combates saltaran a la luz, mostrando que estaba bien.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una consulta con el ministro de Defensa, Israel Katz, y otras autoridades en materia de seguridad tras la que ordenó "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza".

El Ejército informó luego de que había llevado a cabo "decenas" de ataques en la Franja contra "objetivos terroristas de Hamás".