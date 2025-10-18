Ofensiva israelí en Gaza sube a más de 68.000 muertos, alerta Ministerio de Sanidad de la Franja

En medio de la firma del acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, el panorama de paz ha atravesado una serie de tensiones. Pese a esto, el número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió este sábado a 68.116, según el recuento realizado por el Ministerio de Sanidad de la Franja, que añadió a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

Como parte del acuerdo al que se llegó en la tregua, Israel devolvió, en una primera entrega, los cuerpos de 45 palestinos que se encontraban en manos de las fuerzas militares israelíes, mientras que varios de los rehenes retenidos por el grupo armado Hamás, también fueron devueltos y recibidos en hospitales habilitados para recibirlos.

Palestinos liberados de prisión por Israel Foto: AFP

Sanidad sumó en total 149 muertos al cómputo total del informe entregado. De esos, 120 desaparecidos y otras 29 defunciones que fueron registradas a lo largo del pasado viernes, 17 de octubre, los hospitales de Gaza.

De estos, 23 fueron cuerpos recuperados entre escombros y de lugares de difícil acceso, dos fueron personas que fallecieron a causa de sus heridas y cuatro son gazatíes muertos en ataques israelíes, a pesar del alto el fuego.

