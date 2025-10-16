Egipto envía más ayuda a Gaza a través de cruces controlados por Israel

Cientos de camiones cargados de ayuda humanitaria siguen este jueves su rumbo hacia la Franja de Gaza desde territorio egipcio a través de los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, ambos controlados por Israel, mientras el paso de Rafah, que conecta directamente Egipto con el enclave, continúa cerrado al paso de mercancías y pasajeros.

Según el canal de televisión Al Qahera News, cercano a la Inteligencia del país norteafricano, los camiones, incluidos cisternas con combustible, empezaron a moverse a primeras horas de la mañana hacia esos dos pasos terrestres, donde serán inspeccionados, como siempre, por las autoridades israelíes antes de permitirles entrar en Gaza.

"El objetivo estos días es que entren en la Franja una media de más de 400 camiones diarios con material de socorro y médico", dijo el canal.

Desplazados por conflicto en Franja de Gaza Foto: AFP

Indicó que también van cisternas que transportan gasolina y gas de cocina "que entran (en Gaza) por primera vez en siete meses", gracias al "acuerdo del alto el fuego" entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado viernes.



Fuentes citadas por el medio apuntaron que el número de camiones a los que se permite entrar en Gaza "es ahora mucho mayor debido a que se han reducido los obstáculos que Israel imponía antes, por lo que varios camiones eran devueltos a diario" desde Kerem Sharon y al Auja.

Cientos de camiones con ayuda, sobre todo alimentos y medicina, hacen cola, en más de cuatro filas, en el lado egipcio de la zona de Rafah, en el norte del Sinaí, en espera de permitirles moverse cada día hacia Kerem Shalom y Al Auja.

El área de Rafah es vecina de la también ciudad egipcia de Al Arish, donde Egipto instaló desde los primeros días de la crisis una zona logística para almacenar todo tipo de ayuda enviada por organizaciones locales o desde distintos países y organizaciones internacionales para la población gazatí.

El pasado domingo, dos días después de la entrada en vigor del alto al fuego, fue el primer día que se atestiguó el ingreso de 400 camiones con ayuda en una misma jornada desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023.

Según el acuerdo, mediado por Egipto, Estados Unidos, Catar y Turquía, se permitiría el ingreso de al menos 600 camiones diarios para mitigar la crisis humanitaria en Gaza, donde más del 95 % de los centros sanitarios están fuera de servicio por la devastadora guerra que provocó la muerte de más de 67.000 personas solo en Gaza y dejó a la población al borde de la hambruna.

Igualmente, Israel ha advertido hoy que "la ayuda humanitaria no pasará por el cruce de Rafah", ya que dijo que esto nunca había sido acordado en la primera fase del actual acuerdo de alto el fuego, sino que entrará por el de Kerem Shalom y otros cruces tras una inspección de seguridad israelí.