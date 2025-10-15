Estas imágenes muestran la ejecución de hombres acusados de colaborar con Israel en Gaza

En las últimas horas se difundió un video presuntamente de Hamás en el que aparecen ocho hombres arrodillados y con los ojos vendados antes de ser ejecutados.

Según medios internacionales, el material fue transmitido en la cadena Al Aqsa, bajo control del movimiento islamista, como parte de una campaña pública de represión contra quienes serían señalados como colaboradores de Israel.

"La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza", fue el mensaje del video.

Fuentes militares palestinas justifican estas acciones como una forma de restablecer el orden interno. Ese episodio se suma a otro punto de tensión diplomática, pues hace unas horas Israel confirmó que, de los cuatro cuerpos entregados por Hamás la noche anterior, el cuarto cadáver no corresponde a ninguno de los rehenes que permanecían identificados como desaparecidos.



Las pruebas forenses así lo determinaron, generando recriminaciones por parte del gobierno israelí y una nueva exigencia para que Hamás acelere la entrega de los cuerpos restantes.

Cabe recordar que las fuerzas de seguridad del grupo armado reforzaron el martes su control sobre las arrasadas ciudades de Gaza, mientras crece el respaldo internacional al acuerdo de paz que contempla su desarme.

En medio de este ambiente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró su posición: "El acuerdo de alto el fuego solo podrá mantenerse si Hamás entrega en su totalidad las armas que posee".