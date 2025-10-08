Trump da detalles del plan de paz para la Franja de Gaza y cómo sería su viaje a la región

Israel y Hamás firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que contempla la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes. El pacto sigue el plan impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el logro y adelantó que viajará a la región para celebrar lo que calificó como un “éxito diplomático histórico”.

El mandatario estadounidense, que aspira a recibir el Premio Nobel de la Paz, dio a conocer la noticia a través de un mensaje en Truth Social. “Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, afirmó. También aseguró que “todos los rehenes serán liberados muy pronto”.

“¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos!”, escribió Trump, quien agradeció la mediación de Catar, Egipto y Turquía en las negociaciones celebradas en El Cairo. “¡Benditos sean los pacificadores!”, concluyó.



Liberación de rehenes prevista para el lunes

El plan de paz anunciado por Trump incluye el cese de la ofensiva israelí en Gaza y la liberación, en un plazo máximo de 72 horas, de todos los rehenes retenidos por Hamás —vivos o fallecidos— a cambio de miles de presos palestinos.

Asimismo, prevé el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la creación de un Gobierno de transición en Gaza, paso previo a futuras negociaciones para un Estado palestino, una posibilidad que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.



En entrevista con Fox News, Trump dijo confiar en que los rehenes sean liberados el próximo lunes y reiteró que “Gaza será reconstruida”. Aseguró además que “el mundo está unido para lograr este acuerdo” y que incluso Irán, aliado de Hamás, “bendijo” la iniciativa.

El anuncio se produjo horas después de que el presidente informara que planea visitar Medio Oriente este domingo, siempre que las negociaciones avancen de manera satisfactoria. La Casa Blanca precisó que el viaje incluiría paradas en Egipto e Israel, tras una revisión médica rutinaria el viernes.



Trump insiste en su aspiración al Nobel de la Paz

Consultado sobre el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será revelado este viernes, Trump insistió en que merece el reconocimiento por haber “resuelto siete guerras”, aunque se mostró escéptico sobre las posibilidades de recibirlo. “Quizá encuentren una excusa para no dármelo”, comentó.

El presidente aseguró que durante su segundo mandato ha puesto fin a siete conflictos —entre ellos los de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, y Armenia y Azerbaiyán—, y confía en que la guerra de Gaza se convierta en el octavo. También expresó su intención de resolver la guerra en Ucrania.

Pese a sus afirmaciones, analistas internacionales señalan que Trump no ha logrado concretar tratados formales de paz y que varios de los conflictos mencionados solo alcanzaron treguas temporales.

Trump ha manifestado reiteradamente su deseo de obtener el Nobel, un galardón que en 2009 recibió su rival político, el expresidente Barack Obama.