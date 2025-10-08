En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas por Palestina
Daniel Noboa
Consulta Pacto Histórico
Aniversario ataque Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Los nueve barcos de otra flotilla que navegaba a Gaza también fueron interceptados por Israel

Los nueve barcos de otra flotilla que navegaba a Gaza también fueron interceptados por Israel

La Armada israelí interceptó en un principio tres de los veleros a unas 120 millas náuticas (220 km) de Gaza y terminó con la intercepción de todos los barcos.

Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025. Activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza informaron que buques de guerra israelíes rodearon varias de sus embarcaciones el miércoles y que la interceptación de las embarcaciones principales estaba en marcha. "Los buques de guerra se están acercando para interceptar la flotilla; solo quedan 81 millas náuticas hasta Gaza", declaró el contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud en un comunicado. La política francesa Marie Mesmeur y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan también informaron que sus barcos estaban siendo interceptados.
Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por la Armada de ese país y sus alrededor de 140 participantes fueron detenidos, confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

"A las 7:45 GMT el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza", detalló la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 GMT.

La Armada israelí interceptó en un principio tres de los veleros a unas 120 millas náuticas (220 km) de Gaza y terminó con la intercepción de todos los barcos que componían esta segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación de intercepción y dijo que todos los pasajeros "están a salvo y en buen estados de salud".

"Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", anunció Israel en un breve comunicado.

La Flotilla denunció la detención de una tripulación "desarmada", incluidos médicos, periodistas y funcionarios electos, entre ellos la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, Jimena González.

Los organizaciones también denunciaron la pérdida de la ayuda vital que transportaban las embarcaciones, "por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales", destinados a los "hambrientos hospitales de Gaza".

Publicidad

Ocho de los alrededor de 140 participantes son españoles y previsiblemente, como ocurrió con la Flotilla Sumud, están siendo traslados a un puerto israelí para su posterior deportación.

De los más de 450 participantes de la anterior flotilla Sumud, seis integrantes continuaban retenidos hasta este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad