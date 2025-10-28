Israel ya bombardeó distintos puntos de la Franja de Gaza después de orden de Netanyahu

El Ejército israelí comenzó a bombardear Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de lanzar "ataques contundentes" contra el enclave en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo de tregua, informaron medios palestinos presentes en la Franja.

La cadena catarí Al Jazeera, el medio con mayor presencia en la Franja, aseguró que se han producido fuertes explosiones en la ciudad de Gaza (norte); mientras que la agencia de noticias Sanad (vinculada a Hamás) registró además bombardeos de artillería en Deir al Balah y ataques en el sur de la Franja.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

Tras mantener una reunión de seguridad, "el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército realizar de inmediato poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.



Ciudad de Gaza. Foto: AFP

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo".



"No necesitamos autorización para bombardear Gaza"

Ya se registran tres ataques en la Franja de Gaza tras la petición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reanudar los bombardeos. La escalada comenzó después de que Hamás entregara a Israel un cuerpo que, según las autoridades, ya había sido entregado anteriormente: fue desenterrado, vuelto a enterrar y luego exhumado otra vez para ser entregado a la Cruz Roja como si se tratara de una nueva víctima, lo que intensificó la tensión entre ambas partes.

Netanyahu habla sobre Gaza. Foto: AFP

Además, en el sur de la Franja de Gaza se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes por presuntos disparos por parte de Hamás al Ejército israelí, razón por la cual Israel ordenó reestablecer la zona amarilla para limitar la ofensiva por parte de Hamás.

Netanyahu insistió el pasado domingo, 26 de octubre, que no necesita ninguna autorización para "bombardear a los enemigos de Israel", pues el país es un "Estado independiente".

