Sector de calzado en Santander advierten pérdidas ante posible aumento de aranceles en EE. UU.

Preocupación hay entre los productores de calzado en Santander ante el posible aumento de aranceles que aplicaría el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones de este sector. Empresarios advierten que la medida podría generar pérdidas millonarias y afectar la estabilidad de cientos de talleres y familias que viven de esta industria en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con los fabricantes, ya hay pedidos vendidos y compromisos comerciales establecidos con precios fijados antes de conocerse los nuevos impuestos.

El ajuste arancelario haría que los costos adicionales no sean asumidos por los compradores, sino por los productores locales.

“Es muy grave y nos va a afectar muchísimo, ya hicimos contacto con inversionistas, se pactaron precios, y ahora, si al enviar el producto se aplica un arancel, esos costos los asumiremos nosotros. Esto nos va a traer pérdidas y muchas empresas podrían cerrar”, explicó Germán Oviedo Cruz, representante del sector calzado en San Francisco.



El vocero agregó que la situación se da en un contexto económico difícil, ya que la economía local no está en su mayor auge “la economía nacional ha estado muy mal y ni hablar de la extranjera. Estados Unidos es un buen aliado ya que una sola tienda de grandes plataformas nos habla de miles de pares, y nosotros somos muchas familias que vivimos de este arte; por algo nos llaman Bucaramanga, la capital del calzado”, puntualizó Oviedo.

El gremio pidió apoyo al Gobierno nacional y al Ministerio de Comercio para revisar los efectos que tendría esta medida y buscar alternativas que protejan el empleo de muchos trabajadores que viven de esta industria, además de la competitividad del sector calzado santandereano, uno de los más representativos del país.