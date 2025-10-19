Santander registró una participación electoral de 56.000 jóvenes en los Consejos de Juventudes

Un total de 56.250 jóvenes participaron en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Santander, de los 519.285 votantes habilitados en el departamento, según reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Estas elecciones permiten que los jóvenes entre 14 y 28 años elijan a sus representantes ante los Consejos de Juventud, espacios creados para promover la participación, el liderazgo y la incidencia en la formulación de políticas públicas juveniles.

En Bucaramanga, 9.317 jóvenes acudieron a las urnas. El Centro Democrático obtuvo la mayor votación con 1.137 sufragios (12,68 %), seguido por el Partido Liberal, que alcanzó 832 votos (9,28 %).

En Floridablanca, 6.623 jóvenes ejercieron su derecho al voto. En este municipio, los partidos y movimientos políticos concentraron la mayoría con un 64,02 % de los votos, equivalentes a 4.112 sufragios.



En Girón, 3.794 jóvenes participaron en el proceso. El partido Liga de Gobernantes Anticorrupción lideró con 475 votos (12,80 %), seguido del Centro Democrático, que alcanzó 366 votos (9,86 %).

En Piedecuesta, 4.495 jóvenes acudieron a las urnas. El Partido Liberal obtuvo la mayor votación con 588 sufragios (13,29 %), seguido por el Centro Democrático, que sumó 431 votos (9,74 %).

Desde el Puente de Mando Unificado, las autoridades confirmaron que durante el cierre de la jornada se registraron cinco casos que afectaron el normal desarrollo de las votaciones en distintos municipios del departamento.

El secretario del Interior del Departamento, Óscar Hernández, explicó que dos de estos casos fueron catalogados como graves: uno en Vélez y otro en Barrancabermeja, donde una menor de edad intentó votar en tres ocasiones.

“Las situaciones fueron atendidas oportunamente por las autoridades locales y ya se reportaron a la Registraduría Nacional, que será la encargada de aplicar las sanciones correspondientes”, indicó Hernández.

Aunque solo 56.250 jóvenes acudieron a las urnas de los 519.285 habilitados para votar, la Secretaría del Interior destacó que Santander se mantuvo entre los departamentos con mayor participación juvenil en la región nororiental, resaltando el interés creciente de los jóvenes por involucrarse en los espacios democráticos y de representación.

