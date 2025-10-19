En vivo
Barranquilla, la segunda ciudad con más votantes habilitados en elecciones de Consejos de Juventud

Para este domingo la Policía asignó 1.900 uniformados distribuidos en los diferentes municipios y localidades de la Metropolitana.

Mesas de Votación, referencia.
Mesas de Votación, referencia.
Foto: registraduria.gov.co
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Este domingo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los jóvenes entre los 14 y 18 años tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en los Consejos Locales de Juventud.

En Barranquilla son 155 los puestos de votación que se encuentran distribuidos en las cinco localidades de la ciudad. Allí se podrán depositar los votos por cualquiera de los 696 candidatos de las 142 listas que se inscribieron para ser elegidos.

De acuerdo con Johan Ariza, registrador especial de Barranquilla, la capital del Atlántico es la segunda ciudad después de Bogotá con mayor participación de jóvenes en estas elecciones, por lo que hacen una invitación a que todos asistan a la jornada.

“Se nos ha informado a través de los diferentes comités de seguimiento y garantías electorales presididos por el alcalde Alejandro Char y la Secretaría de Gobierno, para que cada uno de los puestos de votación tengan el acompañamiento debido. Del mismo modo, el Ministerio Público, que ha venido trabajando con la juventud, ha mostrado un gran interés por hacer el acompañamiento a todos los menores de edad que pueden votar en cualquier puesto de votación. Debo recordar que los jóvenes entre 14 y 17 años pueden hacerlo en el puesto de votación más cercano a su domicilio”.

Votación - Referencia.jpg
Blu Radio. Votación - referencia //Foto: AFP

El funcionario también indicó que a través de los comités electorales se establecieron las pautas para garantizar la seguridad en esta jornada. Son 379.000 los jóvenes que están habilitados para votar en las cinco localidades de la ciudad, agregó.

El escrutinio se va a realizar a partir del día lunes en el colegio María Inmaculada en el barrio Olaya, de Barranquilla.

Igualmente, para este domingo la Policía asignó 1.900 uniformados distribuidos en los diferentes municipios y localidades de la Metropolitana, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego.

En el resto del departamento, la Policía del Atlántico desplegó 500 efectivos que custodiarán los 65 puestos de votación repartidos en 18 municipios. Según la institución, las poblaciones de Sabanalarga, Luruaco, ⁠Repelón, Manatí, Candelaria, Tubará, ⁠Juan de Acosta, ⁠Sabanagrande, Polonuevo, Campo de la Cruz, Santo Tomás y Piojó tienen ley seca por la jornada electoral.

