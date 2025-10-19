Comenzó Plan Democracia dispuesto para elecciones de juventudes: hay 120.000 militares

Comienza un nuevo periodo electoral y el Ejército Nacional, junto con la Armada de Colombia y el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ya está desplegado en el país para detener cualquier amenaza que impida a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.

En todo el territorio nacional se han dispuesto más de 13 mil puestos de votación para los ciudadanos que acudirán a las urnas; de estos, 7 mil están ubicados en zonas urbanas y 6 mil en áreas rurales.

“Desde hace más de un año venimos trabajando para garantizar la seguridad de los comicios electorales del mes de octubre y de los que se avecinan en el año 2026, con el propósito de neutralizar cualquier amenaza que atente contra la tranquilidad de los colombianos”, señaló el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares.

Para estas elecciones, alrededor de 126 mil hombres y mujeres estarán desplegados en todo el territorio nacional garantizando la seguridad, especialmente de los jóvenes, y asegurando que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad. Las autoridades ya activaron todas las capacidades de inteligencia para anticipar y neutralizar cualquier amenaza que se presente durante la jornada.



“El ejercicio del derecho al voto se ha ejecutado bajo el principio de anticipación, garantizando la seguridad en cada etapa del proceso electoral. Los colombianos pueden tener la certeza de que nuestras capacidades diferenciales permanecen activas y en ofensiva para contrarrestar la presencia delictiva de cualquier grupo que pretenda alterar el orden público”, aseguró el comandante general de las Fuerzas Militares.

Este dispositivo no solo se mantendrá para las elecciones de los Consejos de Juventudes, sino también para las elecciones presidenciales, consultas y comicios atípicos que se lleven a cabo en el país.