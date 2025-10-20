Racha de accidentes de tránsito deja cuatro motociclistas muertos en vías de Santander

Un trágico balance dejó el fin de semana en carreteras de Santander, donde tres accidentes de tránsito cobraron la vida de cuatro personas.

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del sábado 18 de octubre, en la vía que comunica a Piedecuesta con la Mesa de los Santos. Dos hombres, identificados como Luis Puerta, y Andruth Polo, se movilizaban en una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control en una curva, a la altura del sector de Incomesa, a un kilómetro del peaje.

El fuerte impacto contra un poste hizo que ambos salieran despedidos del vehículo y quedaran entre la vegetación a un costado de la carretera. Las autoridades de tránsito de Piedecuesta realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos hacia las 7:00 de la mañana.

Horas después, hacia las 11:00 de la noche del mismo sábado, se registró otro siniestro en el sector de Chimitá, vía que conduce de Bucaramanga a Girón. En este caso, el joven Joat Alexander García Villamizar, de 24 años, perdió la vida cuando se desplazaba hacia su vivienda tras salir de su jornada laboral.

De acuerdo con testigos, García habría perdido el control de su motocicleta al tomar una curva, chocando primero contra el separador vial y luego contra un árbol. El impacto fue mortal. Su acompañante, una mujer que viajaba con él, sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.



El tercer siniestro se registró en la vía que comunica Barrancabermeja con Lebrija, donde un hombre de 47 años falleció luego de chocar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un camión. Según el reporte preliminar de las autoridades, ambos vehículos se movilizaban en dirección a Lebrija, y el accidente habría ocurrido por no mantener la distancia de seguridad.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores para extremar las medidas de precaución en las carreteras del departamento, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa el flujo vehicular hacia zonas turísticas y rurales.