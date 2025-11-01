Golpe a ‘Las Langostas’_ 6 capturados por robo, secuestro y homicidio en fincas del Quindío y Valle

La Policía y la Fiscalía capturaron a una banda dedicada al hurto de fincas turísticas en Quindío y Valle del Cauca. Los seis capturados, que se hacía pasar por integrantes del frente 57 de las disidencias de las Farc, están relacionados con ocho robos en los que, en algunos casos, secuestraban, torturaban y asesinaban a sus víctimas para obtener los objetos de valor.

En marzo de 2025, un vídeo que muestra a seis personas en medio de la noche en zona rural de Montenegro, Quindío, fue una de las piezas claves de la investigación que permitió a la Fiscalía y la Policía ubicar a la organización conocida como Las Langostas: tres hombres y tres mujeres con prontuario ante las autoridades y que estarían relacionados con, al menos, 8 hurtos en Norte del Valle y Quindío.

¿Primer caso?

En uno de los casos, en la vereda La Cabaña de Circasia, norte quindiano, las autoridades identificaron a una de sus primeras víctimas, como: Jairo Damelines Cardona.

"Un hecho realmente, digamos, aberrante por la forma en que se dio y sobre todo por los detalles que conocimos posterior al dictamen de Medicina Legal que daba cuenta que esta persona fue torturada y lesionada en vida", indicó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.



Hurto y secuestro de turistas

Pero, además de la tortura, el hurto y el homicidio, defensora del Pueblo, Iris Marín Como en la Vereda La Revancha de Montenegro donde retuvieron con fuerza a las 11 personas que estaban de vacaciones.

"Amordazaron a las 11 personas que estaban en este lugar todos turistas de nacionalidad estadounidense, entre ellos también había un menor de edad. Los retuvieron durante 5 horas por lo cual también dentro del proceso de judicialización no solamente se les tipificó el delito de tortura, homicidio, sino también secuestro, les hurtaron sus celulares, sus documentos, las joyas, tarjetas de crédito", reveló el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.

En los seis allanamientos, en Sevilla, Valle, y Montenegro y Armenia, Quindío, las autoridades hallaron municiones celulares, armas y un vehículo que utilizaban para los hurtos. Ahora, los investigadores siguen buscando víctimas, ya que cabe la posibilidad que la banda esté involucrada en más casos.